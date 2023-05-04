В Германии возбудили дело о разглашении гостайны из-за объявления даты визита Зеленского

Накануне телеканал n-tv распространил информацию, что Зеленский прибудет с визитом в немецкую столицу 13 мая. В связи с этим спецотдел земельного управления криминальной полиции начал расследование по разглашению сведений, являющихся гостайной. При этом полиция Берлина подчеркнула, что не предоставляла информации, которая могла бы угрожать жизни президента Украины.