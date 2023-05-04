В Германии возбудили дело о разглашении гостайны из-за объявления даты визита Зеленского

Правоохранительные органы возбудили дело по подозрению в разглашении государственной тайны из-за публикации даты визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Это следует из текста заявления полиции Берлина.
Накануне телеканал n-tv распространил информацию, что Зеленский прибудет с визитом в немецкую столицу 13 мая. В связи с этим спецотдел земельного управления криминальной полиции начал расследование по разглашению сведений, являющихся гостайной. При этом полиция Берлина подчеркнула, что не предоставляла информации, которая могла бы угрожать жизни президента Украины.
«Информации об оперативном планировании, мерах безопасности или ходе визита не было и не будет», — заявили правоохранители.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в четверг, 4 мая, встретится с министрами обороны и иностранных дел Нидерландов. Также он должен выступить с речью «Нет мира без справедливости для Украины».