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Мишустин ознакомился со стратегией развития Ставрополья

Экономика
Мишустин ознакомился со стратегией развития Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о стратегии развития региона.

На полях Кавказской инвестиционной выставки Владимиров встретился с Мишустиным и рассказал о стратегических направлениях развития Ставрополья. По словам Владимирова, в планах реализация проектов по созданию мощных агропромышленного и химического кластеров, а также особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, сообщает vechorka.ru.

Еще в регионе намерены ввести в строй новые объекты возобновляемой энергетики и построить крупный логистический хаб. По словам Мишустина, все перечисленные проекты будут поддержаны. Соответственно, в их реализацию будет инвестировано более 700 миллиардов рублей.
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