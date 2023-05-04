Мишустин ознакомился со стратегией развития Ставрополья

Еще в регионе намерены ввести в строй новые объекты возобновляемой энергетики и построить крупный логистический хаб. По словам Мишустина, все перечисленные проекты будут поддержаны. Соответственно, в их реализацию будет инвестировано более 700 миллиардов рублей.