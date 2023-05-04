Мишустин ознакомился со стратегией развития Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о стратегии развития региона.
На полях Кавказской инвестиционной выставки Владимиров встретился с Мишустиным и рассказал о стратегических направлениях развития Ставрополья. По словам Владимирова, в планах реализация проектов по созданию мощных агропромышленного и химического кластеров, а также особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, сообщает vechorka.ru.
Еще в регионе намерены ввести в строй новые объекты возобновляемой энергетики и построить крупный логистический хаб. По словам Мишустина, все перечисленные проекты будут поддержаны. Соответственно, в их реализацию будет инвестировано более 700 миллиардов рублей.