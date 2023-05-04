Ракетный комплекс «Искандер» попал в ДТП на КАД перед репетицией парада Победы в Петербурге

Авария случилась перед репетицией парада Победы в Санкт-Петербурге. В интернете были обнародованы снимки с места происшествия. В связи с ДТП участок трассы КАД был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. В настоящий момент отсутствует информация о самочувствии водителя «Искандера».