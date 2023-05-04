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Экс-глава Роскосмоса Рогозин призвал применить тактическое ядерное оружие в случае контрнаступления ВСУ

Политика
Экс-глава Роскосмоса Рогозин призвал применить тактическое ядерное оружие в случае контрнаступления ВСУ

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что именно для таких моментов и существует ядерное оружие.

Рогозин, находящийся сейчас в зоне СВО в Запорожской области, уверен, что Россия имеет полное право на использование тактического ядерного оружия, в соответствии с доктриной. Он отметил, что другого варианта для российских вооруженных сил на данный момент нет.

Экс-глава Роскосмоса увидел необходимость в применении ТЯО для разрушения контрнаступления ВСУ. Однако он признает, что у такого решения будут серьезные последствия.

Ранее эксперт Юрий Кнутов рассказал о попытках России предотвратить контрнаступление ВСУ. Он отметил, что упреждающие удары ВС РФ могут помочь сорвать либо планы ВСУ, либо само контрнаступление.
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