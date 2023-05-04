Политолог Дудаков: Данные о коррупции Байдена грозят его избирательной кампании

По данным конгрессменов, у ФБР есть информация о преступной схеме. От руководства спецслужбы они требуют представить открытый отчет о ней. «Нам стало известно, что Минюст США ФБР располагают несекретной формой FD-1023, где описана преступная схема с участием вице-президента Байдена, связанная с передачей денег в обмен на принятие политических решений», — сообщили конгрессмены. Документ, озаглавленный как FD-1023, был опубликован в числе прочих документов ФБР, подлежащих рассекречиванию. Но при этом в нем была скрыта вся информация о фигурантах донесений и их источниках.