Политолог Дудаков: Данные о коррупции Байдена грозят его избирательной кампании

Накануне группа конгрессменов-республиканцев во главе с председателем комитета по надзору Палаты представителей Джеймсом Комером начала очередную атаку на президента США Джо Байдена. Как считает политолог-американист Малек Дудаков, обвинения в коррупции могут похоронить шансы главы государства на переизбрание.
Конгрессмены от Республиканской партии направили открытое письмо генпрокурору США Меррику Гарланду и главе ФБР Кристоферу Рэю. В нем они сообщили, что получили информацию о возможном участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах в бытность его вице-президентом.
«Полученные нами данные вызывают опасения, что тогдашний вице-президент Байден участвовал в схеме взяточничества, в которую был вовлечен иностранный гражданин. Американцам нужно знать, продал ли президент Байден Соединенные Штаты Америки», — сказано в обращении.
По данным конгрессменов, у ФБР есть информация о преступной схеме. От руководства спецслужбы они требуют представить открытый отчет о ней. «Нам стало известно, что Минюст США ФБР располагают несекретной формой FD-1023, где описана преступная схема с участием вице-президента Байдена, связанная с передачей денег в обмен на принятие политических решений», — сообщили конгрессмены. Документ, озаглавленный как FD-1023, был опубликован в числе прочих документов ФБР, подлежащих рассекречиванию. Но при этом в нем была скрыта вся информация о фигурантах донесений и их источниках.
Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, не успел Байден запустить свою предвыборную кампанию, как она тут же оказалась в кризисе.
«Целая группа конгрессменов прямо обвинила Джо Байдена в коррупции. По их данным, в свою бытность вице-президентом он мог получать деньги у иностранных олигархов, а затем в их интересах влиять на внешнюю политику США. Эта деятельность могла касаться как Украины, так и Мексики с Китаем — ведь во всех этих странах в разное время орудовал сын президента, Хантер Байден», — пояснил эксперт.
По его словам, республиканцы также вовсю уличают в связях с Пекином и членов нынешнего предвыборного штаба Байдена.
«Одним из руководителей избирательной кампании Байдена является Джеффри Катценберг — человек, который в прошлом возглавлял компанию-киногигант DreamWorks, а также стоял за разворотом Голливуда в сторону рынка Китая. Катценберг лично вложил несколько миллиардов долларов в открытие большой студии DreamWorks в Шанхае, — сообщил аналитик. — Интересно, что данные о коррупции Байдена слили источники в ФБР, которая на официальном уровне предпочитает не расследовать такие дела. Момент выбран вполне подходящий, ведь совсем скоро силовики объявят о выдвижении обвинений против Хантера Байдена за неуплату налогов. Поэтому проблемы с правосудием могут одновременно начаться и у Байдена-старшего, и у Хантера».
Если подтверждающие коррупцию Байденов документы удастся получить Конгрессу, то это вполне может стать основанием для попытки объявить ему импичмент.
«Впрочем, в первую очередь это наверняка ударит по шансам Байдена переизбраться в президенты на второй срок. Недаром избирательный штаб Байдена, после его неожиданного объявления о переизбрании, тщательно скрывает от прессы промежуточные данные по сбору пожертвований в выборную кассу. Понятно, что деньги на эти цели они собрали очень скромные, так как никакого энтузиазма у избирателей фигура престарелого Байдена не вызывает. Тем временем республиканец Дональд Трамп все заметнее обходит Байдена по результатам соцопросов, порой разрыв между ними составляет от трех до пяти процентов. А если ситуация в американской экономике будет и дальше ухудшаться, то шансы демократов удержать власть в 2024-м начнут таять на глазах», — заключил Дудаков.
Напомним, в январе 2023-го Джеймс Комер уже запрашивал у главы Минфина США Джанет Йеллен сведения о «подозрительных деловых операциях» членов семьи президента Байдена. Он приглашал для дачи показаний в Конгресс бывших руководителей Twitter, отвечавших за блокировку статьи The New York Post о сделках членов семьи Байдена. Ранее издание писало со ссылкой на данные из ноутбука сына президента Хантера, что Джо Байден, будучи вице-президентом, помогал своему сыну вести бизнес на Украине. В одном из писем советник украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский прямо просил Байдена-младшего «подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании». Хантер Байден входил в совет директоров этой компании в 2014–2019 годах.