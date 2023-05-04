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Премьер Венгрии Орбан считает конкурентность стран Запада в военной мощи предтечей новых конфликтов

Политика
Премьер Венгрии Орбан считает конкурентность стран Запада в военной мощи предтечей новых конфликтов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о будущем Запада, если единственным его преимуществом останется вооружение. Он считает, что подобное приведет к новым военным конфликтам.

Орбан проанализировал современную обстановку в социально-экономическом развитии западных государств. Он признал, что сейчас они уже теряют позиции в демографии и экономике. При этом миграция и заселение не помогают решить возникшую проблему.

Запад лидирует по вооружению, но эта положительная сторона при отсутствии других преимуществ может негативно сказаться на мировой обстановке и привести к новым вооруженным конфликтам. Орбан отметил, что это происходит и сейчас.

Ранее Орбан отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены Альянса готовы принять Украину. Как передает RT, эти слова его удивили.
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