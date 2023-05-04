Историк Смолин: пора властям РФ переходить от дипломатических комментариев к военным ударам

Только жесткие и успешные военные действия способны заставить киевские власти перестать заниматься диверсиями и террористическими актами на территории России. Такое мнение высказал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей РФ кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом ФАН.
За все действия Киева в первую очередь отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО в целом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение», — сказала она.
В пятницу, 4 мая, пройдет плановое заседание Совета безопасности РФ с участием президента России Владимира Путина. Смолин подчеркнул, что пора от дипломатических комментариев и жестких словесных оборотов переходить к военным ударам — неотвратимым, сокрушающим и постоянным.
«Атака на Кремль, проведенная по указанию киевского режима, демонстрирует, что наш противник использует любые доступные ему военные возможности для нанесения нам урона. Такого врага бессмысленно уговаривать или пугать словами — так же, как и его западных кураторов. Только жесткие и успешные военные акции способны заставить киевские власти перестать заниматься диверсиями на нашей территории и перейти к глухой обороне», — отметил собеседник ФАН.
По словам историка, речь идет о переломе в войне, достичь которого невозможно никакой самой совершенной риторикой. Только реальные военные мероприятия способны уничтожить у руководства «незалежной» ощущение своей безнаказанности, добавил он.
«Необходимы и знаковые акции. Пускай руководство киевских управленческих структур переехало из правительственного квартала куда-то еще. Если мы знаем или можем узнать, надо бить по месту их сегодняшнего пребывания. Если по каким-то причинам мы не можем узнать, надо показательно уничтожить правительственные здания в Киеве. Это произведет нужное впечатление.
На попытку выбить вам зуб на войне не надо отвечать словесным возмущением, надо отвечать выбиванием обеих челюстей. Только так можно добиться прекращения террористических актов и победить в этой войне», — подытожил эксперт.
Ранее Михаил Смолин в беседе с ФАН назвал суверенную Венгрию антиподом зависимой от Запада Украины. По его словам, потомки проклянут нынешние власти страны как очередных «мазепинских предателей».