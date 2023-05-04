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Историк Смолин: пора властям РФ переходить от дипломатических комментариев к военным ударам

Весь мир
Историк Смолин: пора властям РФ переходить от дипломатических комментариев к военным ударам

Только жесткие и успешные военные действия способны заставить киевские власти перестать заниматься диверсиями и террористическими актами на территории России. Такое мнение высказал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей РФ кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом ФАН.

За все действия Киева в первую очередь отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО в целом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Историк Смолин: пора властям РФ переходить от дипломатических комментариев к военным ударам
«Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение», — сказала она.

В пятницу, 4 мая, пройдет плановое заседание Совета безопасности РФ с участием президента России Владимира Путина. Смолин подчеркнул, что пора от дипломатических комментариев и жестких словесных оборотов переходить к военным ударам — неотвратимым, сокрушающим и постоянным.

Историк Смолин: пора властям РФ переходить от дипломатических комментариев к военным ударам
«Атака на Кремль, проведенная по указанию киевского режима, демонстрирует, что наш противник использует любые доступные ему военные возможности для нанесения нам урона. Такого врага бессмысленно уговаривать или пугать словами — так же, как и его западных кураторов. Только жесткие и успешные военные акции способны заставить киевские власти перестать заниматься диверсиями на нашей территории и перейти к глухой обороне», — отметил собеседник ФАН.

По словам историка, речь идет о переломе в войне, достичь которого невозможно никакой самой совершенной риторикой. Только реальные военные мероприятия способны уничтожить у руководства «незалежной» ощущение своей безнаказанности, добавил он.

«Необходимы и знаковые акции. Пускай руководство киевских управленческих структур переехало из правительственного квартала куда-то еще. Если мы знаем или можем узнать, надо бить по месту их сегодняшнего пребывания. Если по каким-то причинам мы не можем узнать, надо показательно уничтожить правительственные здания в Киеве. Это произведет нужное впечатление.
На попытку выбить вам зуб на войне не надо отвечать словесным возмущением, надо отвечать выбиванием обеих челюстей. Только так можно добиться прекращения террористических актов и победить в этой войне», — подытожил эксперт.

Ранее Михаил Смолин в беседе с ФАН назвал суверенную Венгрию антиподом зависимой от Запада Украины. По его словам, потомки проклянут нынешние власти страны как очередных «мазепинских предателей».
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