Комментируя заявление заместителя официального представителя Генсекретаря ООН Фархана Хака о планируемой Великобританией доставке боеприпасов с обедненным ураном на Украину, Захарова призвала ООН открыто осудить Лондон за такие намерения. Более того, по ее словам, он «должен нести ответственность за свои безрассудные действия». Кроме этого, представитель МИД РФ предположила, что в Секретариате ООН заранее готовы «закрыть глаза» на действия Запада в поддержку киевского режима, не учитывая серьезные последствия.