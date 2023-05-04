Работа в Сети более 6 минут в день уменьшает риск развития деменции после 50 лет

Американские ученые провели исследование, в котором проанализировали влияние использования интернета на людей в возрасте 50 лет и старше. Оказалось, что работа в Сети помогает отсрочить и даже снизить риски возникновения деменции, информирует портал Planet Today.
Работа специалистов из Нью-Йоркского университета охватила свыше 18 тысяч взрослых людей в возрасте от 50 до 65 лет. На момент начала эксперимента все из них были здоровы. В ходе научного анализа деменцию диагностировали только у 4,7% наблюдаемых. В сравнении с обычными людьми, не занимающимися общением или другими практиками в соцсетях, этот показатель оказался в половину меньше.
В результате исследователи сделали вывод, что наименьший риск развития старческого недуга был у тех испытуемых, которые работали в Сети не менее 6-10 минут ежедневно. Примечательно, что такая закономерность была одинаковой у самых разных наблюдаемых —он не зависит от их социального статуса, пола или расы.