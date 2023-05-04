Работа в Сети более 6 минут в день уменьшает риск развития деменции после 50 лет

Работа специалистов из Нью-Йоркского университета охватила свыше 18 тысяч взрослых людей в возрасте от 50 до 65 лет. На момент начала эксперимента все из них были здоровы. В ходе научного анализа деменцию диагностировали только у 4,7% наблюдаемых. В сравнении с обычными людьми, не занимающимися общением или другими практиками в соцсетях, этот показатель оказался в половину меньше.