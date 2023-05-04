Следствие ходатайствовало об аресте подростков, забивших школьницу молотком в Петербурге

Следствие хочет арестовать двух подростков, подозреваемых в убийстве 13-летней девочки молотком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 16-летнего подростка и его 15-летней подруги. Несовершеннолетних заключат под стражу.
Оба подростка подозреваются в убийстве семиклассницы с целью самоутверждения. По версии следствия, соучастники спланировали убийство заранее, сперва выкопав могилу у поселка Парголово, а после пригласив погибшую якобы на пикник. Там юноша забил 13-летнюю девочку молотком, а его подруга снимала процесс на камеру.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову докладывать о ходе расследования убийства девочки. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.