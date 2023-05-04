Следствие ходатайствовало об аресте подростков, забивших школьницу молотком в Петербурге

Оба подростка подозреваются в убийстве семиклассницы с целью самоутверждения. По версии следствия, соучастники спланировали убийство заранее, сперва выкопав могилу у поселка Парголово, а после пригласив погибшую якобы на пикник. Там юноша забил 13-летнюю девочку молотком, а его подруга снимала процесс на камеру.