Медики предупредили, что недостаток воды в организме может привести к тяжелым последствиям

Необходимый человеку объем жидкости зависит от многих условий – физической активности, особенностей организма и погоды. Если не поддерживать водный баланс, организм может серьезно пострадать.
Как сообщает LIVE24.RU, при недостатке воды организм делает все, чтобы удержать жидкость. Так, по словам экспертов, может появиться ложное чувство голода, который можно утолить, просто выпив воды.
Также врачи утверждают, что обезвоживание способно вызывать головную боль, проблемы с пищеварением и со стулом. Кроме того, при дефиците воды в организме в жаркую погоду можно получить тепловой удар или спутанность сознания.
Помимо этого, при недостатке воды сердце получает двойную нагрузку. Отчего может наблюдаться беспричинное учащение сердечного ритма. Поэтому специалисты советуют для поддержания своего организма начинать свой день со стакана воды.