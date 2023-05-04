Китай запустит первую в истории миссию по доставке на Землю образцов с обратной стороны Луны уже в 2024 году

Китай в мае 2024 года запустит первую в истории миссию по сбору и доставке на Землю образцов с обратной стороны Луны. Об этом рассказал главный конструктор Крупного проекта КНР по исследованию дальнего космоса Ву Яньхуа, сообщает издание Space.
Космические аппараты в рамках 53-дневной миссии «Чанъэ-6» будут доставлены в зону большого ударного кратера, называемого бассейном Аполлона. С обратной стороны Луны планируется собрать два килограмма материала.
Считается, что бассейн Апполона, который покрывает практически четверть площади обратной стороны земного спутника, образовался в результате столкновения со SPA. Исследователи рассчитывают, что именно в этой зоне может оказаться материал, который содержался под лунной корой. Образцы могут стать ключом не только к загадке формирования Луны, но и всей Солнечной системы.
Ранее появилась информация, что российский космический аппарат «Луна-25» может совершить первую в истории мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Этот проект откроет долгосрочную лунную программу РФ.