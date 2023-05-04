Китай запустит первую в истории миссию по доставке на Землю образцов с обратной стороны Луны уже в 2024 году

Считается, что бассейн Апполона, который покрывает практически четверть площади обратной стороны земного спутника, образовался в результате столкновения со SPA. Исследователи рассчитывают, что именно в этой зоне может оказаться материал, который содержался под лунной корой. Образцы могут стать ключом не только к загадке формирования Луны, но и всей Солнечной системы.