Игорь Коротченко считает актуальным воссоздание СМЕРШа для борьбы с диверсиями Киева

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», каким должен быть ответ РФ на диверсионную войну и атаки дронов Киева по российским тылам.
Нападение на Кремль, с целью ударить по российскому президенту, является и нападением на Россию в целом. Об этом написал в Telegram-канале председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя предотвращенную ВС РФ и спецслужбами попытку атаки Кремля украинскими беспилотными летательными аппаратами.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассматривает атаку украинских ударных дронов на Кремль как событие, более серьезное, чем террористический акт. По его словам, данный теракт был направлен против президента РФ Владимира Путина, который является верховным главнокомандующим и имеет возможность управления стратегическими ядерными силами России.
«В данном контексте это не просто покушение на Путина, а попытка обезглавить систему управления ядерными силами Российской Федерации. По сути, это казус белли со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Игорь Коротченко.
При принятии решения об ответных действиях руководство РФ, считает он, не должно принимать во внимание заявления киевских властей и их заокеанских кураторов о непричастности к теракту. По его словам, они на деле доказали, что на Украине мы имеет дело с откровенно террористическим государством, и его главу Владимира Зеленского мы должны рассматривать так же, как американцы рассматривали Бен-Ладена.
«Нам нет необходимости комментировать реакцию Киева, потому что это ублюдочное государство во главе с ублюдочным президентом, преступником, международным террористом. Меня интересует, какой будет реакция России, помимо возможных действий по пресечению массовых террористических операций, которые сегодня проводит военная разведка Украины», — пояснил Игорь Коротченко.
Волну террористических актов, накрывших приграничные районы и другие регионы, включая Москву, главный редактор журнала «Национальная оборона» связывает с началом украинского контрнаступления. Диверсионную деятельность украинских нацистов он считает серьезной угрозой для безопасности РФ. По его словам, подпольные украинские террористические ячейки, как свидетельствует исторический опыт борьбы с ними еще со времен борьбы с украинским национализмом, отличаются необычайной изощренностью и успешностью проведения террористических актов.
«Эта угроза будет с нами долго: 10, 15, может быть, 20 лет. Поэтому необходимо адаптировать систему безопасности государства для парирования этих угроз», — отметил Игорь Коротченко.
Для успешной борьбы с украинскими диверсантами он предлагает скорректировать работу российских спецслужб. Наиболее оптимальным, по его мнению, будет создание аналога советского СМЕРШа, с соответствующим набором полномочий. Воссоздавать российский СМЕРШ, по его мнению, необходимо на базе Департамента военной контрразведки ФСБ, наделив его дополнительным функционалом.
В настоящее военная контрразведка в основном занимается тем, что обеспечивает борьбу с проникновением иностранной агентуры в Вооруженные силы России, занимается вопросами экономической безопасности с точки зрения пресечения коррупции, злоупотреблениями в структуре Министерства обороны и в войсках. В условиях полномасштабного военного конфликта с Украиной необходимо, считает Игорь Коротченко, превратить Департамент военной контрразведки ФСБ в полноценную службу, где должен быть свой аналитический центр, центр информационных операций, центр специальных операций и другие необходимые подразделения.
«Военная контрразведка должна получить силовой потенциал для борьбы с украинскими диверсионно-террористическими подразделениями, действующими в прифронтовой полосе, решать вопросы фильтрации украинских военнопленных, работать с тем населением, которое выходит с территории Украины на территорию России, для выявления агентуры противника. Необходимо также наличие и расширение полномочий военной контрразведки в войсках и так далее», — отметил Игорь Коротченко.
Практика показала, что наибольшую угрозу российским объектам несут ударные беспилотники. В связи с этим главред «Национальной обороны» предлагает пересмотреть приоритеты государственного оборонного заказа в сторону насыщения ВС РФ эффективными системами противовоздушной обороны.