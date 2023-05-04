Игорь Коротченко считает актуальным воссоздание СМЕРШа для борьбы с диверсиями Киева

При принятии решения об ответных действиях руководство РФ, считает он, не должно принимать во внимание заявления киевских властей и их заокеанских кураторов о непричастности к теракту. По его словам, они на деле доказали, что на Украине мы имеет дело с откровенно террористическим государством, и его главу Владимира Зеленского мы должны рассматривать так же, как американцы рассматривали Бен-Ладена.