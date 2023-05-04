Просветители РФ и ЦАР обсудили перспективы открытия образовательного центра в Банги

В рамках укрепления связей между двумя странами в области науки чиновники рассмотрели возможность сотрудничества между РУДН и центральноафриканским государственным вузом. Предметом беседы также стал проект по открытию профильного учреждения в Банги и организация преподавания русского языка для студентов с Черного континента.