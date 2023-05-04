Просветители РФ и ЦАР обсудили перспективы открытия образовательного центра в Банги

Банги, 4 мая. Представитель Университета дружбы народов имени П. Лумумбы Светлана Ельникова обсудила с министром высшего образования ЦАР Лораном Сисса Магале перспективы создания учебного центра в столице республики.
В рамках укрепления связей между двумя странами в области науки чиновники рассмотрели возможность сотрудничества между РУДН и центральноафриканским государственным вузом. Предметом беседы также стал проект по открытию профильного учреждения в Банги и организация преподавания русского языка для студентов с Черного континента.
Стороны высказали заинтересованность в совместных лингвистических исследованиях. Эта двусторонняя встреча является частью тесного сотрудничества РФ и ЦАР в области науки, экономики, военно-технической отрасли.
Ранее студенты из Центральноафриканской Республики высоко оценили качество знаний, которое дается в российских вузах. Они призвали власти в Банги активнее взаимодействовать с Москвой в сфере образования.
Кроме того, под патронажем РУДН в Камеруне планируется открытие учебного центра, в котором будут преподавать на русском языке. Это событие анонсировало Министерство просвещения РФ.