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Просветители РФ и ЦАР обсудили перспективы открытия образовательного центра в Банги

Весь мир
Просветители РФ и ЦАР обсудили перспективы открытия образовательного центра в Банги

Банги, 4 мая. Представитель Университета дружбы народов имени П. Лумумбы Светлана Ельникова обсудила с министром высшего образования ЦАР Лораном Сисса Магале перспективы создания учебного центра в столице республики.

В рамках укрепления связей между двумя странами в области науки чиновники рассмотрели возможность сотрудничества между РУДН и центральноафриканским государственным вузом. Предметом беседы также стал проект по открытию профильного учреждения в Банги и организация преподавания русского языка для студентов с Черного континента.

Стороны высказали заинтересованность в совместных лингвистических исследованиях. Эта двусторонняя встреча является частью тесного сотрудничества РФ и ЦАР в области науки, экономики, военно-технической отрасли.

Ранее студенты из Центральноафриканской Республики высоко оценили качество знаний, которое дается в российских вузах. Они призвали власти в Банги активнее взаимодействовать с Москвой в сфере образования.

Кроме того, под патронажем РУДН в Камеруне планируется открытие учебного центра, в котором будут преподавать на русском языке. Это событие анонсировало Министерство просвещения РФ.
Военкоры ФАН