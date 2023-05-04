Врач Пасхина объяснила увеличение числа пациентов с болезнью легких в Нижнем Новгороде

Заведующая пульмонологическим отделением ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» Ирина Пасхина обеспокоена ростом количества граждан с больными легкими.
По словам Пасхины, в больницу обращаются все больше жителей, у которых специалисты диагностируют хроническую обструктивную болезнь легких. При этом доля молодых людей постоянно растет. Как считает Пасхина, статистика растет не только из-за улучшения диагностики, сообщает ИА «Время Н».
Ситуация ухудшается из-за распространения среди молодежи моды на вейпы и курительные смеси. Всем давно известен вред от курения сигарет, но в последнее время появились достоверные данные о том, что использование вейпов еще более опасная привычка.