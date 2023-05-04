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Гражданин Франции протаранил шлагбаум на польско-российской границе ради жизни в РФ

Происшествия
Гражданин Франции протаранил шлагбаум на польско-российской границе ради жизни в РФ

Гражданина Франции оштрафовали за снос шлагбаума на российско-польской границе. Об этом сообщили в Пограничной службе Польши.

Водитель Citroen протаранил шлагбаум во время пересечения границы в Гжехотках. После задержания польскими пограничниками мужчина пояснил, что он собирался в Россию, так как планировал там «дальнейшую жизнь».

При этом у водителя не было с собой документов для пересечения границы. Пограничники арестовали нарушителя на тысячу злотых (примерно 240 долларов — 19 тысяч рублей) и отпустили.

Ранее сообщалось, что перед пунктом пропуска во Львовской области образовался затор из 300 автомобилей. Причиной этому стало то, что польские пограничники не проводят через границу транспортные средства с продукцией из Украины.
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