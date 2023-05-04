Районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова✱ (признан на территории РФ лицом, выполняющим функции иноагента). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Дело завели по четвертой части статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом без указания на его статус»). По данным суда, журналист опубликовал пост в Telegram-канале и не оставил необходимую отметку.
«Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе», — указали в пресс-службе.
Ранее в отношение Невзорова возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды. Основанием стало опубликованное в социальной сети видео.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами