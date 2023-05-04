Глава МИД Италии Таяни раскритиковал Украину за атаку Кремля дронами

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что отказ Соединенных Штатов признать целью атак на Кремль покушение на президента РФ Владимира Путина поражает цинизмом и абсурдом. В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицают причастность Киева к этим атакам.