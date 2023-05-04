Глава МИД Италии Таяни раскритиковал Украину за атаку Кремля дронами

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что негативно оценивает атаки беспилотников на Кремль. Слова политика приводит Rai News 24.
Глава МИД признал, что не знает всех деталей случившегося. Однако Таяни считает, что подобные атаки вредят мирному урегулированию конфликта России и Украины. По мнению министра, нужно добиваться прекращения огня. Он добавил, что мир должен установиться в интересах Украины.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что отказ Соединенных Штатов признать целью атак на Кремль покушение на президента РФ Владимира Путина поражает цинизмом и абсурдом. В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицают причастность Киева к этим атакам.