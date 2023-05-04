Труп трехлетней девочки обнаружили в игровом домике на территории детсада в Тобольске

Тело трехлетней девочки было обнаружено в игровом домике на территории детского сада в Тобольске. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Следственного управления СК по региону.
Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Труп был найден во время утренней прогулки по территории учреждения, указывается в материале. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных полномочий, сообщили в пресс-службе.
В настоящий момент сотрудники следственных органов допрашивают работников детского сада и родственников девочки для выяснения причин произошедшего.