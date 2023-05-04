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Труп трехлетней девочки обнаружили в игровом домике на территории детсада в Тобольске

Происшествия
Труп трехлетней девочки обнаружили в игровом домике на территории детсада в Тобольске

Тело трехлетней девочки было обнаружено в игровом домике на территории детского сада в Тобольске. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Труп был найден во время утренней прогулки по территории учреждения, указывается в материале. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных полномочий, сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент сотрудники следственных органов допрашивают работников детского сада и родственников девочки для выяснения причин произошедшего.
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