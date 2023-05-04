Тюменские специалисты разработали предупреждающую водителей о пешеходе интеллектуальную систему

Тюменские специалисты создали нейросеть, которая способна распознать человека на нерегулируемом пешеходном переходе и предупредить об этом водителей приближающихся автомобилей.
Ямал стал тестовой площадкой не зря: северная капризная погода — лучший помощник для отладки подобной интеллектуальной системы. Один из разработчиков нейросети Илья Анисимов рассказал подробности ее работы.
«На видеороликах с Ямала нашу сеть и обучаем, потому что на севере очень широкий спектр различных условий. Для нас это очень большая помощь в улучшении качества работы нейросети», — рассказал один из разработчиков Илья Анисимов обозревателям издания «Ямал медиа».
Нейросеть может научиться распознавать и реагировать на движение людей, машин и даже животных, если те попадают в объектив камер наблюдения. Сейчас на ямальских трассах функционирует аппаратура третьего поколения. Статистические данные говорят, что использование этого оборудования снизило количество ДТП с участием пешеходов на 80%.