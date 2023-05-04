Тюменские специалисты разработали предупреждающую водителей о пешеходе интеллектуальную систему

Нейросеть может научиться распознавать и реагировать на движение людей, машин и даже животных, если те попадают в объектив камер наблюдения. Сейчас на ямальских трассах функционирует аппаратура третьего поколения. Статистические данные говорят, что использование этого оборудования снизило количество ДТП с участием пешеходов на 80%.