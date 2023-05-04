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Синоптик Михаил Леус пообещал петербуржцам потепление перед Днем Победы

Общество
Синоптик Михаил Леус пообещал петербуржцам потепление перед Днем Победы

Тепло вернется в Петербург уже на грядущих выходных. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ближайшие сутки арктическое вторжение в Северной столице достигнет пика. Предстоящей ночью столбик термометра опустится до нуля, а в пятницу ожидается до семи градусов тепла в дневное время суток. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В субботу возможен дождь, однако воздух прогреется до 10 градусов. В воскресенье ожидается от 10 до 12 градусов тепла, без осадков. При этом 9 мая Леус обещает преимущественно солнечную погоду без каких-либо осадков. Столбик термометра в День Победы будет колебаться между 16 и 18 градусами тепла.

Ранее сообщалось о погоде в Москве. Жителей столицы 4 мая ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков.
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