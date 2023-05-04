Синоптик Михаил Леус пообещал петербуржцам потепление перед Днем Победы

В субботу возможен дождь, однако воздух прогреется до 10 градусов. В воскресенье ожидается от 10 до 12 градусов тепла, без осадков. При этом 9 мая Леус обещает преимущественно солнечную погоду без каких-либо осадков. Столбик термометра в День Победы будет колебаться между 16 и 18 градусами тепла.