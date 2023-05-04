Белый дом отрицает причастность к атаке украинских беспилотников на Кремль

Соединенные Штаты Америки опровергают информацию о причастности к атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль, передает Вашингтон.
Как отмечает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC, у США нет никаких данных о том, кто мог бы стоять за этим происшествием.
Следует отметить, что в ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины попытались атаковать Кремль, использовав группу беспилотников. Отмечается, что два БПЛА были уничтожены российскими специальными службами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает этот инцидент как спланированную террористическую акцию и покушение на лидера РФ Владимира Путина. Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело, сообщает «Национальная Служба Новостей».