Военный эксперт Милованов рассказал, для чего ВСУ перебрасывает бронетехнику к Приднестровью

Конфликт начался в 1990 году, когда молдавское правительство решило провозгласить независимость от Советского Союза, чему воспротивилось Приднестровье, в котором в то время проживало значительное количество этнических русских и украинцев. В ответ Приднестровье провозгласило независимость от Молдовы, что привело к конфликту, который длился два года и унес жизни нескольких тысяч человек.