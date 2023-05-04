Военный эксперт Милованов рассказал, для чего ВСУ перебрасывает бронетехнику к Приднестровью

Украинские боевики могут попытаться захватить склады с боеприпасами в Приднестровье. В случае успешного вторжения в республику, полученного ВСУ боекомплекта хватит до конца текущего года. Об этом ФАН рассказал журналист и военный эксперт Евгений Милованов.
По словам эксперта, появление военного украинского контингента у границ с Приднестровьем связанно с крупнейшим в Европе арсенала с оружием и боеприпасами.
«Там хранятся эти запасы, на которых Украина может продержаться спокойно до конца этого года. Однако захват Приднестровья Украиной маловероятен. Думаю, что ВСУ также проводит передислокацию военной техники в сторону Приднестровья для того, чтобы спровоцировать российский миротворческий контингент», — сказал Евгений Милованов.
Эксперт добавил, что сегодня ситуация в Приднестровья сложная, так как в случае наступления ВСУ, республика будет отрезана от основных российских сил.
«Мы туда никакой подкрепление, естественно, перебросить не можем. Нам для этого придётся сначала освободить часть Украины, чтобы пробить себе коридор, а Молдова с нами в натянутых отношениях. Снабжение идет определенными путями, но это все очень сложно», — заключил Милованов
Напомним, что ранее Приднестровье также было горячей точкой, где с 1990 по 1992 год между Молдавской Советской Социалистической Республикой и отколовшимся регионом произошел вооруженный конфликт. Борьба велась главным образом из-за вопроса о независимости Приднестровья и желания большинства русскоязычного населения оставаться частью Советского Союза.
Конфликт начался в 1990 году, когда молдавское правительство решило провозгласить независимость от Советского Союза, чему воспротивилось Приднестровье, в котором в то время проживало значительное количество этнических русских и украинцев. В ответ Приднестровье провозгласило независимость от Молдовы, что привело к конфликту, который длился два года и унес жизни нескольких тысяч человек.
Война была отмечена ожесточенными боевыми действиями и нарушениями прав человека с обеих сторон. Молдавское правительство обвинили в совершении зверств в отношении этнических русских и украинцев в Приднестровье, включая массовые убийства и преднамеренное разрушение домов и имущества. Тем временем приднестровские власти были обвинены в аналогичных преступлениях против этнических молдаван на их территории.
Конфликт был окончательно урегулирован в 1992 году подписанием соглашения о прекращении огня, известного как Соглашение о принципах урегулирования приднестровского конфликта.
Ранее ФАН рассказывал о том, что западные кураторы Украины засомневались в успешном контрнаступлении ВСУ.