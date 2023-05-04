Врач Татьяна Энтель рассказала о популярных среди мужчин косметических процедурах

Мужчины при посещении косметологов предпочитают процедуры с коротким восстановительным периодом, не меняющие внешность кардинально. Об этом заявила врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Татьяна Энтель.
Как сообщает Life, наибольшим спросом среди мужчин пользуется SMAS-лифтинг. Эта процедура позволяет откорректировать поплывший овал лица и второй подбородок, а также приоткрыть глаза и вернуть эластичность коже, пояснила дерматовенеролог.
Второй популярной процедурой считается ботулинотерапия, заметила эксперт. Хотя при работе с мужчинами применяют более высокие дозы ботулотоксина, результат от процедуры у пациентов мужского пола сохраняется менее длительное время, нежели у женщин, предупредила специалист.
На третьем месте по востребованности находится игольчатый RF-лифтинг. Эта процедура пользуется спросом из-за коротких сроков реабилитации и возможности исправить эстетические дефекты, характерные для мужчин: сделать более узкими расширенные поры, устранить мелкие морщины, улучшить состояние кожи, поделилась косметолог.