Врач Татьяна Энтель рассказала о популярных среди мужчин косметических процедурах

Второй популярной процедурой считается ботулинотерапия, заметила эксперт. Хотя при работе с мужчинами применяют более высокие дозы ботулотоксина, результат от процедуры у пациентов мужского пола сохраняется менее длительное время, нежели у женщин, предупредила специалист.