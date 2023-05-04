Дизайнера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище

Народного художника России Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Московской области. ФАН публикует видео погребения тела модельера.
Гроб с телом кутюрье аккуратно погрузили в землю с помощью специального устройства. Его могила находится прямо у входа на кладбище в Подмосковье.
После этого участники траурной церемонии кинули горстки земли на гроб. К могиле возложили цветы и венки в память о советском и российском модельере.
Прежде неравнодушные смогли проститься с Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной. Позже гроб оттуда доставили на кладбище.