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Дизайнера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище

Общество

Народного художника России Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Московской области. ФАН публикует видео погребения тела модельера.

Дизайнера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище

Гроб с телом кутюрье аккуратно погрузили в землю с помощью специального устройства. Его могила находится прямо у входа на кладбище в Подмосковье.

После этого участники траурной церемонии кинули горстки земли на гроб. К могиле возложили цветы и венки в память о советском и российском модельере.

Прежде неравнодушные смогли проститься с Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной. Позже гроб оттуда доставили на кладбище.
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