Киевские власти назвали атаку украинских БПЛА на Кремль «инсценировкой»

Атака украинских беспилотников на Кремль, произошедшая в ночь со 2 на 3 мая, является «инсценировкой». Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
При этом ранее Подоляк заявлял, что ответственность за произошедшее якобы лежит на неких «местных силах сопротивления». Киевские власти продолжают отрицать свою причастность к атаке по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.
«Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов – инсценировка», — написал украинский госслужащий в Сети.
В МИД РФ отметили, что молчание западных стран относительно инцидента говорит о потакании террористическим методам Киева. Такое мнение российское внешнеполитическое ведомство обнародовало на своем официальном сайте.