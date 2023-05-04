Житель Оренбурга хочет через суд получить миллион рублей за проглоченную вместе с тортом проволоку

Обратившийся в суд местный житель намерен получить от производителя торта компенсацию в размере одного миллиона рублей. По его словам, он проглотил кусок торта, в котором оказалась проволока. Самостоятельно выплюнуть посторонний предмет не получилось, сообщает prooren.ru.