Житель Оренбурга хочет через суд получить миллион рублей за проглоченную вместе с тортом проволоку

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрит гражданское дело по иску о защите прав потребителя.
Обратившийся в суд местный житель намерен получить от производителя торта компенсацию в размере одного миллиона рублей. По его словам, он проглотил кусок торта, в котором оказалась проволока. Самостоятельно выплюнуть посторонний предмет не получилось, сообщает prooren.ru.
Так как мужчина начал задыхаться, ему пришлось вызвать скорую помощь и госпитализировать. Хирурги сделали операцию и извлекли из желудка потерпевшего металлическую проволоку от сита. Все претензии пострадавшего производитель торта упорно игнорирует.