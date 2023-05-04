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Житель Оренбурга хочет через суд получить миллион рублей за проглоченную вместе с тортом проволоку

Происшествия
Житель Оренбурга хочет через суд получить миллион рублей за проглоченную вместе с тортом проволоку

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрит гражданское дело по иску о защите прав потребителя.

Обратившийся в суд местный житель намерен получить от производителя торта компенсацию в размере одного миллиона рублей. По его словам, он проглотил кусок торта, в котором оказалась проволока. Самостоятельно выплюнуть посторонний предмет не получилось, сообщает prooren.ru.

Так как мужчина начал задыхаться, ему пришлось вызвать скорую помощь и госпитализировать. Хирурги сделали операцию и извлекли из желудка потерпевшего металлическую проволоку от сита. Все претензии пострадавшего производитель торта упорно игнорирует.
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