Bloomberg: ЕС намерен наказать страны, помогающие России обходить санкции

По информации агентства, «наказание» затронет в первую очередь те страны, которые не могут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями. Источники издания уверяют, что главная цель нового санкционного инструмента ЕС – удержать государства от помощи России и перекрыть торговые каналы, которыми пользуется Москва.