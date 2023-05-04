Bloomberg: ЕС намерен наказать страны, помогающие России обходить санкции

Евросоюз в данный момент разрабатывает новый механизм санкций против стран, которые «делают недостаточно», чтобы помешать РФ обойти ограничения. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, «наказание» затронет в первую очередь те страны, которые не могут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями. Источники издания уверяют, что главная цель нового санкционного инструмента ЕС – удержать государства от помощи России и перекрыть торговые каналы, которыми пользуется Москва.
В случае неэффективности данного шага Евросоюз введет целевые ограничения на ключевые товары. Также западные страны способны расширить действие некоторых существующих экспортных мер и запретить часть товаров, идущих транзитом через Россию. О чем конкретно идет речь, респонденты Bloomberg не уточнили.
Агентство отмечает резкий рост импорта в Россию товаров из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая. Однако в материале не говорится, попадут ли перечисленные государства под санкции.
Ранее посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев заявил, что Астана не собирается действовать в обход санкций Запада.