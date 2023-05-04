Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: удар ВСУ по Кремлю приведет к эскалации украинского кризиса

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль приведет к эскалации вооруженного противостояния Москвы и Киева. Соответствующей информацией поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Об этом политик заявил 4 мая, в четверг. Именно обострения украинского конфликта хотят Соединенные Штаты Америки и некоторые западные чиновники, указал Медведев. Таким образом председатель партии «Единая Россия» ответил на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет», — написал Медведев на своей странице в социальной сети Twitter.
Прежде Боррель заявил, что Евросоюз призывает Москву не использовать удар по Кремлю для эскалации украинского конфликта.