Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: удар ВСУ по Кремлю приведет к эскалации украинского кризиса

Об этом политик заявил 4 мая, в четверг. Именно обострения украинского конфликта хотят Соединенные Штаты Америки и некоторые западные чиновники, указал Медведев. Таким образом председатель партии «Единая Россия» ответил на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.