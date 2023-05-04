Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в сиквеле культового фильма

При этом артист думает, что Джоэл и Итан Коэны вряд ли сделают продолжение картины о Чуваке. Хотя и ожидать от них, по его мнению, можно чего угодно. Бриджес признался, что очень гордится своей ролью в «Лебовски». Правда, ему даже не верится, что с его премьеры минуло уже 25 лет.