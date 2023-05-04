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Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в сиквеле культового фильма

Шоу-бизнес
Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в сиквеле культового фильма

Американский актер Джефф Бриджес, сыгравший главного героя в фильме «Большой Лебовски», подтвердил свою готовность участвовать в сиквеле этой истории, пишет газета «Культура».

Фильм «Большой Лебовски» от режиссерского дуэта братьев Коэн стал культовым сразу после выхода на широкий экран в 1998 году. Главный герой ленты — Чувак — немедленно превратился в мем, хотя их тогда еще не придумали.

«О Боже! Если бы братья заинтересовались, я, разумеется, сделал бы это», — дал утвердительный ответ мэтр из Голливуда.

При этом артист думает, что Джоэл и Итан Коэны вряд ли сделают продолжение картины о Чуваке. Хотя и ожидать от них, по его мнению, можно чего угодно. Бриджес признался, что очень гордится своей ролью в «Лебовски». Правда, ему даже не верится, что с его премьеры минуло уже 25 лет.
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