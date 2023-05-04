Политолог Атаев: Грузию совершенно не прельщает судьба сегодняшней Украины

Как сообщили в Минобороны Грузии, национальная армия и так постоянно участвует в различных международных учениях с целью повышения своей боеспособности. Так, с начала 2023-го грузинская армия вместе со странами НАТО приняла участие в четырех таких маневрах — в Турции, Словакии, Германии и Нидерландах. До конца года грузинские военные должны быть задействованы в еще нескольких учениях в Эстонии, Польше, Болгарии, Румынии и Италии.