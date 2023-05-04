Политолог Атаев: Грузию совершенно не прельщает судьба сегодняшней Украины

Накануне Грузия заявила о том, что в этом году не будет участвовать в многонациональных военных учениях союзников по НАТО Defender 23, проходящих под руководством Европейского командования ВС США. Российский политолог Артур Атаев назвал ФАН сразу несколько возможных причин для подобного шага со стороны Тбилиси.
Как сообщили в Минобороны Грузии, национальная армия и так постоянно участвует в различных международных учениях с целью повышения своей боеспособности. Так, с начала 2023-го грузинская армия вместе со странами НАТО приняла участие в четырех таких маневрах — в Турции, Словакии, Германии и Нидерландах. До конца года грузинские военные должны быть задействованы в еще нескольких учениях в Эстонии, Польше, Болгарии, Румынии и Италии.
Что касается маневров Defender 23, то в министерстве заявили, что учли цели и задачи сил обороны Грузии, а также рекомендации стратегических партнеров страны. Поэтому власти решили не участвовать в них, а «направить больше усилий и ресурсов для таких учений, в которых больше внимания уделяется повышению боевой готовности и оперативной совместимости со странами-членами НАТО».
Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, отказ Грузии от этих учений может иметь сразу несколько причин.
«Думаю, это вовсе не демонстративный отказ со стороны Тбилиси. Тем не мене, в Грузии сегодня постепенно приходят к выводу о том, что страна является элементарным полигоном, плацдармом для возможного в обозримой перспективе нападения на Россию. Точнее — на зависимые от нее политически и экономически регионы, Абхазию и Южную Осетию. Это первое, что наверняка смущает думающую часть грузинского руководства, — перечислил Атаев. — Во-вторых, сегодня Грузия, как и ряд других постсоветских стран, все яснее осознает, что ее экономическое благополучие во многом зависит от России. Это и поставка в РФ главных грузинских экспортных товаров, и ее транзитный статус, и уровень взаимодействия с финансовыми институтами РФ».
Также в Тбилиси постепенно идет формирование и укрепление не пророссийской, а именно нейтральной части грузинского общества, отметил он.
«Грузия, как и Азербайджан, все больше становится на путь нейтралитета между РФ и Западом. То есть, ни в коем случае нельзя считать, что эта страна станет пророссийской, но там формируется такое своеобразное «движение неприсоединения», — указал аналитик. — Грузия отчетливо дает понять Западу, что «украинское будущее», то есть, перспектива разделить нынешнюю судьбу Украины, ее совершенно не прельщает. В Тбилиси уже поняли, что политика, которую проводил в былые годы тогдашний президент Михаил Саакашвили — это «политика тупика» и провокаций, она способна привести страну только к разорению и гибели. И это абсолютно неприемлемо для нынешнего истеблишмента Грузии».
Третий вариант поведения грузинского руководства — это сложная политическая игра, указал Атаев.
«Грузинские политические элиты славились этим еще со времен позднего СССР. Тогда лидеры страны традиционно заявляли одно, изображали второе, а делали третье. Это сценарий я также считаю вполне реалистичным, и никакого отката от Запада на самом деле нет», — предположил политолог Атаев.
Напомним, натовские учения Defender-2023 начались 22 апреля, они продлятся до 23 июня. Как сообщила спикер Пентагона Сабрина Сингх, маневры пройдут в десяти европейских странах. В них задействованы около 9 тысяч американских и 17 тысяч европейских военных из 26 стран-членов и партнеров по НАТО. Маневры призваны показать способность армии США быстро развертывать боеспособные войска и технику в Европе, «чтобы поддержать союзников и сдержать тех, кто угрожает миру», сообщили в Пентагоне