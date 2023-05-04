Самый дорогой авиабилет из России весной 2023 года обошелся в 1,1 миллиона рублей

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» установили, какой авиабилет в обе стороны из России этой весной обошелся дороже всего.
Специалистам удалось выяснить, что наиболее дорогой авиабилет из РФ был приобретен на период майских праздников в Дубай. Его стоимость составила 1,1 миллиона рублей. Это примерно равно цене подержанного автомобиля с пробегом.
Вторую строчку рейтинга тоже заняла поездка в Дубай из Москвы и обратно. «Серебряный» перелет обошелся в 773 тысячи рублей. «Бронза» досталась рейсу по маршруту Москва — Салоники — Москва. Такое путешествие стоило 731 тысячу рублей.
Ранее стало известно о том, что летом 2023 года большая часть россиян намерена провести отпуск за границей. Лишь 26% граждан РФ желают отправиться в поездку по Родине. В 2023 году большая часть россиян намерена провести отпуск в Турции – средний чек поездки туда составляет 226 тысяч рублей.