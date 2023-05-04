Самый дорогой авиабилет из России весной 2023 года обошелся в 1,1 миллиона рублей

Ранее стало известно о том, что летом 2023 года большая часть россиян намерена провести отпуск за границей. Лишь 26% граждан РФ желают отправиться в поездку по Родине. В 2023 году большая часть россиян намерена провести отпуск в Турции – средний чек поездки туда составляет 226 тысяч рублей.