Глава МФВ Кристалина Георгиева допускает раскол мира на два враждующих экономических блока

Георгиева объясняет, что пандемия коронавируса и мировые конфликты привели к тому, что страны приоритетно развивают торговлю с государствами, которые являются дружественными. Она называет текущую ситуацию на рынке «опасным моментом в истории». Однако глава МВФ уверена, что страны ЕС смогут справиться с грядущим кризисом.