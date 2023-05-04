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Глава МФВ Кристалина Георгиева допускает раскол мира на два враждующих экономических блока

Экономика
Глава МФВ Кристалина Георгиева допускает раскол мира на два враждующих экономических блока

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая по видеосвязи на заседании экспертного Брюссельского экономического форума, оценила сценарий развития мировой экономики.

Георгиева уверена, что риски раскола мира на враждующие блоки стремительно растут. По ее словам, это связано с развитием глобальной интеграции. Такое положение дел в мировой экономике может оказаться опасным для большинства стран.

Георгиева объясняет, что пандемия коронавируса и мировые конфликты привели к тому, что страны приоритетно развивают торговлю с государствами, которые являются дружественными. Она называет текущую ситуацию на рынке «опасным моментом в истории». Однако глава МВФ уверена, что страны ЕС смогут справиться с грядущим кризисом.

Ранее Кристалина Георгиева предупредила о схлопывании мировой экономики. Уязвимость глобальной экономики растет на фоне попыток центральных банков стран сдерживать высокую инфляцию.
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