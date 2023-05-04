Петербургские врачи достали из пищевода восьмилетнего мальчика монету, которая находилась там более полугода

Несмотря на то, что несовершеннолетнему делали УЗИ брюшной полости, медики не выявили очевидных причин болезни. Позже рентген пищевода показал, что мальчик проглотил монету. За полгода она вросла в слизистую, что привело к воспалению. Хирурги провели операцию в экстренном порядке.