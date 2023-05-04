Петербургские врачи достали из пищевода восьмилетнего мальчика монету, которая находилась там более полугода

Хирурги провели операцию по извлечению монеты из пищевода восьмилетнего мальчика на базе Детской городской клинической больнице № 5 им. Филатова в Санкт-Петербурге. Этот предмет был в организме ребенка более полугода.
Как сообщили в городском комитете здравоохранения, воспалительный процесс у несовершеннолетнего обнаружили при планировании лечения зубов. В дальнейшем самочувствие ребенка стало ухудшаться, из-за чего он похудел и стал терять волосы. Здоровье также отразилось на настроении мальчика.
Несмотря на то, что несовершеннолетнему делали УЗИ брюшной полости, медики не выявили очевидных причин болезни. Позже рентген пищевода показал, что мальчик проглотил монету. За полгода она вросла в слизистую, что привело к воспалению. Хирурги провели операцию в экстренном порядке.
«Сейчас его жизни ничто не угрожает, он вновь активен, подвижен и, как говорит мама, наедается сполна за все месяцы вынужденного голодания», — отметили в комздраве.
Подобные случаи происходили и в других регионах России. Врачи в Оренбурге извлекли 40 магнитов и две батарейки, спасая детей.