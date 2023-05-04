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Использование беспилотников ограничили в Хабаровском крае в целях усиления охраны общественного порядка

Общество
Использование беспилотников ограничили в Хабаровском крае в целях усиления охраны общественного порядка

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о запрете применения беспилотных летательных аппаратов на территории региона для обеспечения общественного порядка и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Исключением является применение БПЛА в законодательном порядке, установленном органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, которые выполняют оборонный заказ. Также воспользоваться воздушным судном смогут компании и физические лица. Они смогут это сделать в том случае, если для реализации их договоров требуется беспилотник.

Как отмечено в сообщении, эксплуатация беспилотных воздушных судов этими организациями запрещена на территории объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также объектов связи и транспортной инфраструктуры.

Соответствующее постановление будет действовать до публикации сообщения об отмене. За выполнением ограничений будут следить главные управления МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН по Хабаровскому краю и другие силовые органы.

Следует отметить, что ранее в Санкт-Петербурге и в Москве также запретили запускать дроны, передает INFOX.
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