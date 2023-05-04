Использование беспилотников ограничили в Хабаровском крае в целях усиления охраны общественного порядка

Исключением является применение БПЛА в законодательном порядке, установленном органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, которые выполняют оборонный заказ. Также воспользоваться воздушным судном смогут компании и физические лица. Они смогут это сделать в том случае, если для реализации их договоров требуется беспилотник.