Использование беспилотников ограничили в Хабаровском крае в целях усиления охраны общественного порядка

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о запрете применения беспилотных летательных аппаратов на территории региона для обеспечения общественного порядка и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
Исключением является применение БПЛА в законодательном порядке, установленном органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, которые выполняют оборонный заказ. Также воспользоваться воздушным судном смогут компании и физические лица. Они смогут это сделать в том случае, если для реализации их договоров требуется беспилотник.
Как отмечено в сообщении, эксплуатация беспилотных воздушных судов этими организациями запрещена на территории объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также объектов связи и транспортной инфраструктуры.
Соответствующее постановление будет действовать до публикации сообщения об отмене. За выполнением ограничений будут следить главные управления МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН по Хабаровскому краю и другие силовые органы.
Следует отметить, что ранее в Санкт-Петербурге и в Москве также запретили запускать дроны, передает INFOX.