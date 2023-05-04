Экономический кризис, беженцы и землетрясение: Эрдоган готовится к самым сложным выборам в своей жизни

С другой стороны, сейчас надо восстанавливать целые города. И немало турок уверены, что Эрдоган справится с такой серьезной задачей гораздо лучше, чем его оппоненты. Последних никто не видел у власти, и нет никаких гарантий, что они смогут что-то сделать. Другими словами, есть категория людей, недовольная Эрдоганом, но считающая, что из всех зол он — наименьшее. Эта категория существенна, хоть и не настолько, чтобы гарантировать Эрдогану победу.