Экономический кризис, беженцы и землетрясение: Эрдоган готовится к самым сложным выборам в своей жизни

До президентских выборов в Турции, которые называют важнейшим для страны политическим событием за последние 100 лет, осталось менее двух недель.
Страна в кризисе, а недавнее землетрясение — очередной вызов. Ни с чем подобным Турция не сталкивалась очень давно. И в этом контексте выборы приобретают особую значимость. За ними следят во всем мире: абсолютно всех волнует, в какую сторону будет двигаться Анкара — хоть и раненый, но все еще достаточно сильный и агрессивный зверь в мировом политическом заповеднике.
Напомним, что главные претенденты на президентский пост — действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу.
О предвыборном раскладе и главных факторах, способных повлиять на голосование, в эксклюзивном интервью ФАН рассказал политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюре.
Очень неоднозначная ситуация
— Не могу не спросить, у кого на ваш взгляд больше шансов?
— Ну, если сравнивать Кылычдароглу с Эрдоганом, то пока сильнее все же последний. Однако надо понимать, что нынешние выборы — это состязание не двух политиков, а двух коалиций. Таким образом, позиция Кылычдароглу усиливается, так как он находится во главе оппозиционной коалиции. И все же нет уверенности, что кто-то сможет победить в первом туре.
Многие думают, что судьба страны будет определяться во втором туре. При этом мы должны помнить, что пройдут еще и парламентские выборы. Население будет голосовать во втором туре, также исходя и из большинства в парламенте. Но при любом раскладе у Эрдогана впервые в его политической карьере появился серьезный риск проиграть выборы.
— А что люди говорят по поводу здоровья президента? Недавно ему стало плохо в прямом эфире — это же не может никак не сказаться на его рейтинге.
— Состояние здоровья президента публично особо не обсуждается, это неэтично. К тому же, Эрдоган сейчас активно участвует в предвыборной кампании, люди видят его по телевизору.
Хоть турки между собой и обсуждают здоровье лидера, все-таки ключевые факторы, на основании которых они будут принимать решение — это состояние экономики и курдский вопрос. Прокурдская партия уже заявила, что будет поддерживать Кылычдароглу, а это от 10 до 13 процентов.
Глобальная задача — восстановить страну
— А как землетрясение отразилось на популярности Эрдогана? И отразилось ли?
— Конечно, землетрясение негативно повлияло на рейтинги Эрдогана. Но сколько голосов он потерял, пока неясно. Люди, которые покинули районы, пострадавшие от стихии, традиционно голосовали за Эрдогана. Это примерно 10 процентов населения. Теперь почти все они недовольны тем, как отреагировали соответствующие службы на катаклизм. В некоторых местах спасатели поздно начали оказывать помощь людям, об этом все знают и говорят.
С другой стороны, сейчас надо восстанавливать целые города. И немало турок уверены, что Эрдоган справится с такой серьезной задачей гораздо лучше, чем его оппоненты. Последних никто не видел у власти, и нет никаких гарантий, что они смогут что-то сделать. Другими словами, есть категория людей, недовольная Эрдоганом, но считающая, что из всех зол он — наименьшее. Эта категория существенна, хоть и не настолько, чтобы гарантировать Эрдогану победу.
Этого не учитывают в опросах
— Есть еще один фактор, о котором нечасто говорят — во всяком случае в российских СМИ. Я имею в виду беженцев, многие из которых получили турецкое гражданство. Много ли их? И за кого они проголосуют?
— Правительство до сих пор не предоставило точных данных о количестве беженцев, получивших турецкое гражданство, а вместе с ним и право на участие в голосовании. Есть мнение, что речь идет о двух миллионах человек. И я считаю эту цифру достаточно реалистичной — от полутора до двух миллионов новых граждан будут голосовать за Эрдогана. Это 3-4 процента от общего числа голосующих. И в различных предвыборных опросах, разумеется, новые граждане Турции не учитываются. Получается интересная и противоречивая ситуация.
С одной стороны, мигранты раздражают народ и этот фактор активно использует оппозиция в своей риторике против Эрдогана, а с другой — этот же фактор поможет Эрдогану во время подсчета голосов.
Итого
Дюре отмечает, что Турция потихоньку уходит от секуляризма, общество становится более религиозным. Этим недовольны многие как внутри страны, так и на Западе. Они думают, что если Эрдоган выиграет, то больше в стране выборов не будет. Другие считают, что после выборов, Турция будет выбирать куда ей двигаться — на восток или на запад.
«Я считаю, что при любой власти Турция будет больше прозападной. Иного пути у нее пока нет для того, чтобы поправить финансовое положение. Нужны дешевые кредиты, а значит, и хорошие отношения с Западом», — резюмирует политолог.