Дипломат Алексей Черновол: основной состав посольства России в Судане продолжает работу

Хартум, 4 мая. Посол РФ в Судане Алексей Черновол сообщил об отсутствии угроз в адрес российского диппредставительства в Хартуме. Основной состав посольства России продолжает работу несмотря на сложную обстановку в стране.
«Практически в полном составе посольство остается, семьи отправили и еще пару человек. Никаких угроз безопасности не поступало», — сказал он.
Стоит отметить, что большинство дипмиссий покинуло Судан на фоне вооруженного столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и ВС республики. Черновол отметил, что стороны конфликта пока не связывались с посольством России для посредничества Москвы в переговорах.
Дипломат добавил, что обстановка в Хартуме не меняется, однако обращений от находящихся в Судане россиян для проведения второй волны эвакуации пока нет. В то же время он не исключил, что такая необходимость появится в будущем.
Ранее стало известно об отправке более 200 граждан РФ, СНГ и дружественных стран самолетами ВКС России из Хартума в Москву через Каир.