Новым генеральным директором «Балтийского завода» стал Юрий Гордиенков

Совет директоров «Балтийского завода» избрал Юрия Гордиенкова на должность генерального директора сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Предложенная кандидатура также была согласована Советом директоров АО «ОСК», частью которой является завод. Решение было принято 3 мая.
Как следует из сообщения, главная задача Гордиенкова на должности гендиректора предприятия — увеличение объемов производства и повышения производительности труда на «Балтийском заводе». Также под новым руководством завод должен пройти техническую модернизацию и освоить современные методы крупноблочного строительства.
Юрий Гордиенков закончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина и обладает значительным опытом в сфере промышленности и управления предприятиями. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях «ОМЗ-Спецсталь» и «Ижорские заводы».
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