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Новым генеральным директором «Балтийского завода» стал Юрий Гордиенков

Общество
Новым генеральным директором «Балтийского завода» стал Юрий Гордиенков

Совет директоров «Балтийского завода» избрал Юрия Гордиенкова на должность генерального директора сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Предложенная кандидатура также была согласована Советом директоров АО «ОСК», частью которой является завод. Решение было принято 3 мая.

Как следует из сообщения, главная задача Гордиенкова на должности гендиректора предприятия — увеличение объемов производства и повышения производительности труда на «Балтийском заводе». Также под новым руководством завод должен пройти техническую модернизацию и освоить современные методы крупноблочного строительства.

Юрий Гордиенков закончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина и обладает значительным опытом в сфере промышленности и управления предприятиями. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях «ОМЗ-Спецсталь» и «Ижорские заводы».

Ранее в Татарстане был назначен новый министр здравоохранения. Им стал Марсель Миннулин, ранее работавший первым заместителем главного врача по медицинской части в Республиканской клинической больнице.
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