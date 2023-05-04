Новым генеральным директором «Балтийского завода» стал Юрий Гордиенков

Как следует из сообщения, главная задача Гордиенкова на должности гендиректора предприятия — увеличение объемов производства и повышения производительности труда на «Балтийском заводе». Также под новым руководством завод должен пройти техническую модернизацию и освоить современные методы крупноблочного строительства.