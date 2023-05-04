Кредит на отпуск планируют взять 15% жителей Сургута

Как пишет сетевое издание «Сургутская трибуна», 38% горожан из числа планирующих взять кредит на отпуск рассматривают сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Сумму меньше 25 000 рублей хотят взять в кредит 3%, от 25 до 50 тысяч рублей – 32%, от 100 до 150 тысяч рублей – 18%, от 150 до 200 тысяч рублей – 9%, отметили аналитики сервиса.