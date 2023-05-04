Карл III может прийти на собственную коронацию в шотландском килте

По повожу данного события возникло немало споров и даже скандалов. По одной из версий «желтой прессы», монарх может прийти на торжественную церемонию буквально без брюк, надев «юбку» — клетчатый килт. Действительно, бывший принц Чарльз много раз появлялся на широкой публике именно в этой шотландской национальной одежде, включая и траурные бдения по своей почившей матушке — королеве Елизавете II.