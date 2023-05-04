Карл III может прийти на собственную коронацию в шотландском килте

Карл III — царствующий король Великобритании и Северной Ирландии. Он унаследовал трон 8 сентября 2022 года. Его коронация запланирована на 6 мая 2023 года, пишут журналисты интернет-издания Teleprogramma.pro.
По повожу данного события возникло немало споров и даже скандалов. По одной из версий «желтой прессы», монарх может прийти на торжественную церемонию буквально без брюк, надев «юбку» — клетчатый килт. Действительно, бывший принц Чарльз много раз появлялся на широкой публике именно в этой шотландской национальной одежде, включая и траурные бдения по своей почившей матушке — королеве Елизавете II.
Доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Александр Киселев, рассказывая о британских традициях, заявил, что шотландский килт — это не юбка, как обычно многие представляют, а мужской плед или плащ, который веками носили жители Горной Шотландии. Причем килт — это элемент именно мужского гардероба, подчеркнул историк.