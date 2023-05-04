Главы МИД России и Индии обсудили дальнейшее сотрудничество и выстраивание справедливой многополярной системы в мире

Следует отметить, что Лавров провел переговоры с индийским министром в рамках заседания Совета МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В четверг, 4 мая, он прибыл в индийский штат Гоа. Также он планирует провести встречу с коллегами из Китая и Пакистана.