Главы МИД России и Индии обсудили дальнейшее сотрудничество и выстраивание справедливой многополярной системы в мире

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Гоа обговорили график дальнейших контактов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Помимо этого, на встрече главы внешнеполитических ведомств пришли к договоренности соблюдать курс на выстраивание справедливой многополярной системы. Также они обсудили графики предстоящих контактов.
Следует отметить, что Лавров провел переговоры с индийским министром в рамках заседания Совета МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В четверг, 4 мая, он прибыл в индийский штат Гоа. Также он планирует провести встречу с коллегами из Китая и Пакистана.