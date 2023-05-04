Могила модельера Вячеслава Зайцева будет находиться возле входа на кладбище

Могила народного художника России Вячеслава Зайцева будет находиться сразу у входа на Жегаловское кладбище в городе Щелково Московской области. ФАН публикует видео прощальной церемонии.
Чуть ранее в соборе Троицы Живоначальной завершилась гражданская панихида по дизайнеру. После окончания несколько мужчин вынесли гроб и поместили его обратно в Mercedes.
Церемонию прощания с Зайцевым посетили многие коллеги модельера. Стилист Сергей Зверев рассказал корреспонденту ФАН, что именно народный художник России дал ответы на многие вопросы, касающиеся стиля. По его мнению, кутюрье значительно опережал свое время.