Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что ВСУ перебросили войска на границу с Приднестровьем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что при этом Киев не будет предпринимать никаких действий, сообщает молдавский телеканал ТВ-8.
Кулеба признал, что войска ВСУ находятся на границе с Приднестровьем. По словам главы МИД Украины, они направлены на эти территории для контроля за ситуацией и потенциального сдерживания российской армии. Он добавил, что Киев не планировал атаку по этому направлению.
Приднестровье представляет территориальную целостность Молдавии. Украина уважает любое решение молдавского правительства касательно развития государства, отметил политик.
Ранее Дмитрий Кулеба призвал европейского дипломата Жозепа Борреля быстрее решать вопрос с поставками оружия. Политик полагает, что такой ход обеспечит безопасность Европы.