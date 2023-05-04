Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что ВСУ перебросили войска на границу с Приднестровьем

Кулеба признал, что войска ВСУ находятся на границе с Приднестровьем. По словам главы МИД Украины, они направлены на эти территории для контроля за ситуацией и потенциального сдерживания российской армии. Он добавил, что Киев не планировал атаку по этому направлению.