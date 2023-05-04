Задержка в движении поездов произошла в Краснодарском крае

Уточняется, что на три часа задержалась отправка пассажирского поезда №830 «Ласточка», следовавшего из Анапы до станции «Аэропорт Сочи». На два часа был приостановлен поезд №325 «Пермь – Новороссийск». Сейчас движение поездов возобновлено в штатном режиме.