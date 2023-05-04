Аналитик Алексей Леонков заявил, что на удар БПЛА по Кремлю Россия должна дать военный ответ

Специалист отметил, что покушение на президента РФ Владимира Путина фактически можно считать casus belli, то есть формальным поводом для объявления войны. По словам Леонкова, Россия могла бы развязать «третью мировую в три секунды», но, являясь ответственной страной, не делает этого. При этом показательный удар по центрам, где разрабатываются подобные операции с дронами, должен быть нанесен, резюмировал военный аналитик.