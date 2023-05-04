Аналитик Алексей Леонков заявил, что на удар БПЛА по Кремлю Россия должна дать военный ответ

Аналитик Алексей Леонков рассказал, какой должна быть реакция России на удар БПЛА по Кремлю. В интервью газете «Московской комсомолец» эксперт заявил, что в данном случае смысл имеет только военный ответ.
По мнению собеседника журналистов, реагировать на политическом, экономическом или дипломатическом уровнях бессмысленно. При выборе такого ответного действия «произойдет потеря лица», убежден Леонков. В качестве своего видения дальнейших действий, эксперт предложил снести штаб-квартиры Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) в центре Киева. Параллельно, убежден аналитик, следовало бы объявить, что находящиеся вне пределов Украины центры принятия решений становятся для Москвы легитимными целями.
«Им следует дать понять: сейчас мы сравняли с землей вот эти самые СБУ и ГУР, а в следующий раз прилетим к вам», — пояснил Алексей Леонков.
Специалист отметил, что покушение на президента РФ Владимира Путина фактически можно считать casus belli, то есть формальным поводом для объявления войны. По словам Леонкова, Россия могла бы развязать «третью мировую в три секунды», но, являясь ответственной страной, не делает этого. При этом показательный удар по центрам, где разрабатываются подобные операции с дронами, должен быть нанесен, резюмировал военный аналитик.
Ранее стало известно, что в ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата попытались нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Представители военных и специальных служб предприняли ряд действий с применением систем радиолокационной борьбы, в результате чего вывели БПЛА из строя, сообщала «Вечерняя Москва».