Израиль ликвидировал палестинцев, виновных в гибели женщины с двумя дочерьми под Хамрой

По версии Тель-Авива, ликвидированные боевики 7 апреля атаковали автомобиль неподалеку от города Хамра в долине реки Иордан. В машине находилась 45-летняя гражданка Израиля и Великобритании Люси Ди в сопровождении своих дочерей, Рины и Майи. Девушки в возрасте 15 и 20 лет погибли на месте от пулевых ранений, их мать позже скончалась в больнице.