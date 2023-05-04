Израиль ликвидировал палестинцев, виновных в гибели женщины с двумя дочерьми под Хамрой

Люси, Рина и Майя Ди были расстреляны боевиками в прошлом месяце неподалеку от Хамры.
Израиль сообщил о ликвидации трех палестинцев, виновных в убийстве женщины и двух ее дочерей в прошлом месяце.
Двое мужчин, опознанных как Кассан Катнани и Маед Мицри, являлись членами военизированной группировки ХАМАС. Третий — Ибрагим Хура — якобы оказывал им содействие. Все они погибли во время рейда израильских спецслужб в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. В квартире, где укрывались боевики, военнослужащие изъяли автоматы М-16 и АК.
Минздрав Палестины подтвердил факт гибели троих мужчин, однако заявил, что идентификация двух из них затруднена из-за повреждений лиц после попадания пуль. В свою очередь, в ХАМАС, комментируя инцидент, назвали действия израильских правоохранителей «убийством героев сопротивления Наблуса».
По версии Тель-Авива, ликвидированные боевики 7 апреля атаковали автомобиль неподалеку от города Хамра в долине реки Иордан. В машине находилась 45-летняя гражданка Израиля и Великобритании Люси Ди в сопровождении своих дочерей, Рины и Майи. Девушки в возрасте 15 и 20 лет погибли на месте от пулевых ранений, их мать позже скончалась в больнице.
Рейд состоялся вскоре после массированной ракетной атаки на Израиль со стороны сектора Газа. Боевики ХАМАС выпустили более 100 боеприпасов в рамках акции возмездия за смерть 45-летнего Хадера Аднана — одного из лидеров «Палестинского исламского джихада», умершего в тюрьме после 87-дневной голодовки.
Всего на фоне начавшейся в этом году эскалации в ходе рейдов и ударов Тель-Авива погибло более 100 палестинцев, в том числе гражданские лица. Жертвами терактов и атак со стороны боевиков стали 19 израильтян, включая троих арабов, украинец и итальянец.