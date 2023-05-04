«Жизнь художника намного интересней и свободней»: известный российский скульптор Михаил Шемякин сегодня отмечает юбилей

Восьмидесятилетний юбилей сегодня празднует российский художник и скульптор, лауреат Государственной премии Российской Федерации Михаил Шемякин.
Рожденный 4 мая 1943 года в Москве, большую часть юности Михаил прожил в Германии, в городе Дрезден, поскольку его отец был военным, выпускником Академии им. Фрунзе и Академии Генерального штаба. В СССР Шемякин вернулся в 1957 году в 14-летнем возрасте.
«Мои деды были расстреляны, в вицмундирах и похоронены. А жил я в коммунальной квартире на Загородном проспекте. В одной комнате — мама с сестрой, в другой — я. 38 человек в квартире!», — вспоминал архитектор.
В том же году, в Ленинграде был принят в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Однако в 1961 году он был оттуда отчислен, по его признанию, «за пагубное влияние на соучеников» без права продолжить учебу в какой-либо другой художественной школе. Следующие двенадцать лет сменил несколько работ от почтальона до вахтера. В том числе был и такелажником в Эрмитаже.
И все это время он не прекращал заниматься творчеством. Его первая выставка состоялась уже в 1962 году в помещении редакции газеты «Звезда».
Шемякин долгое время изучал религиозные искусства, включая иконопись. Для этого даже два года был послушником при Псково-Печерском монастыре. Позже, в 1967 году это приведет к тому, что совместно с философом Владимиром Ивановым художник создаст теорию метафизического синтетизма, посвященную поиску новой формы изображения святых.
Во времена Советского Союза не все его работы воспринимались однозначно со стороны руководства страны. В связи с чем его выставки часто закрывались, работы конфисковывались, а сам Шимякин ни раз проходил принудительное лечение психиатрических больницах. Все это привело к тому, что в 1971 году скульптор эмигрировал во Францию, где с женой и дочерью прожил до 1981 года, когда переехал в Соединенный Штаты Америки, в город Нью-Йорк.
За годы изучения искусства всех времен и народов у художника накопилась миллион образцов, которая в дальнейшем станет основой для создания Института философии и психологии творчества во Франции.
Несмотря на то, что уже очень давно художник живет за границей, Россия, а особенно ее Северная столица, занимают особое место в его сердце. В Санкт-Петербурге часто проходят выставки по материалам его исследований духовных практик, организованные Фондом художника Михаила Шемякина.
Кроме того, в 2014 году художник, живя в США, поддержал вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
«Даже не будучи человеком политики, я рад, что Крым стал русским. Да он и был русским всегда, особенно Севастополь. Из-за какого-то полупьяного жеста Хрущева полуостров был объявлен Украиной, но мы все понимаем, что это наш, русский Крым», — поделился Шемякин мнением в интервью журналу «Загородное обозрение».
Шемякин — автор десятков работ, как в живописи, так и в скульптуре. В Северной столице находятся три его монумента, Петру Великому, жертвам политических репрессий и архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга. Кроме того, за годы творчества Михаил Михайлович также поставил несколько театральных постановок, среди которых и балет «Щелкунчик», 2001 года.
Помимо уже упомянутой Государственной премии, на счету Шемякина множество и других наград, в числе которых Орден Дружбы, премия «Золотой Софит» и нагрудной знак РФ «За вклад в российскую культуру».