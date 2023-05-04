«Жизнь художника намного интересней и свободней»: известный российский скульптор Михаил Шемякин сегодня отмечает юбилей

В том же году, в Ленинграде был принят в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Однако в 1961 году он был оттуда отчислен, по его признанию, «за пагубное влияние на соучеников» без права продолжить учебу в какой-либо другой художественной школе. Следующие двенадцать лет сменил несколько работ от почтальона до вахтера. В том числе был и такелажником в Эрмитаже.