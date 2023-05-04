Онкологический центр в Туле планируют открыть на год раньше заявленного срока

Строительство онкоцентра на Калужском шоссе в Туле началось в декабре 2020 года при поддержке президента РФ. Возводит медучреждение Военно-строительная компания. Сдать клинику намерены на год раньше срока.
Как сообщает «Вести-Тула», в здании тульского онкоцентра сегодня трудятся 400 специалистов. Они протягивают инженерные сети, занимаются отделкой помещений и устанавливают новое оборудование, большая часть которого уже готова к эксплуатации.
В состав комплекса входят поликлиника, рассчитанная на 400 приемов в смену, хирургия, лаборатория и стационар на 340 койко-мест. В новом онкоцентре планируют делать в 2-3 раза больше операций и прочих высокотехнологичных вмешательств, чем сегодня.
Работать здесь будут больше 260 врачей и свыше 400 средних медицинских работников. Для онкологов выстроен коттеджный поселок, в котором поселят врачей, имеющих научные степени.
К июлю строители собираются окончить основные работы. В настоящее время уже началось благоустройство прилегающей территории.