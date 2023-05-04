Онкологический центр в Туле планируют открыть на год раньше заявленного срока

В состав комплекса входят поликлиника, рассчитанная на 400 приемов в смену, хирургия, лаборатория и стационар на 340 койко-мест. В новом онкоцентре планируют делать в 2-3 раза больше операций и прочих высокотехнологичных вмешательств, чем сегодня.