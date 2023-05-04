Хоккей. «Россия 25» начала большое турне с двух побед над сборной Белоруссии

Буквально несколько дней назад болельщики узнали имя обладателя Кубка Гагарина. Им стал московский клуб ЦСКА, обыграв казанский «Ак Барс» в семи матчах. Однако официально хоккейный сезон в нашей стране еще не закончен.
Команда «России 25» начала большое турне, которое будет проходить по разным городам, в том числе зарубежным. Первой остановкой в маршруте наставников Романа Ротенберга стал Челябинск. Российская сборная, как и в декабре прошлого года, вновь встретилась с Белоруссией.
Как прошли два матча с участием «России 25» — подробно в материале корреспондента Федерального агентства новостей Глеба Лисовского.