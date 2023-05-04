Хоккей. «Россия 25» начала большое турне с двух побед над сборной Белоруссии

Команда «России 25» начала большое турне, которое будет проходить по разным городам, в том числе зарубежным. Первой остановкой в маршруте наставников Романа Ротенберга стал Челябинск. Российская сборная, как и в декабре прошлого года, вновь встретилась с Белоруссией.