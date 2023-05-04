Владимир Жарихин: В ответ на атаку дронов мы будем бить аккуратно, но сильно

Как заявил американским СМИ экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Украина совершила ужасную ошибку, организовав атаку дронов на Кремль. Как подчеркнул политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, эта наглая акция ни в коем случае не должна остаться без ответа.
Как напомнил аналитик Джонсон, инцидент произошел в Москве накануне празднования победы России над нацистами.
«Поэтому тем более нельзя ожидать, что Москва оставит эту атаку без ответа», — подчеркнул он.
Американские чиновники признают: как сказал один российский политик, «речь идет уже не о пересечении «красных линий», а о «стоп-линии». Это отметил не только зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, но и десятки политических деятелей в Москве.
«Сам Владимир Путин при этом пока не сказал ни слова. Думаю, и он, и военные по-прежнему сохранят хладнокровие и собранность, и не позволят себе каких-либо эмоциональных ответов, — указал американский аналитик. — Но этот момент они точно запомнят, и он будет учтен при дальнейших ответных мерах, как того требует политика. Нельзя нападать на Москву накануне празднования 82-й годовщины победы над нацистами и наивно полагать, что ответа не последует».
Напомним, 3 мая стало известно, что ночью украинские беспилотники попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина.
«В результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий, с применением систем радиолокационной борьбы, аппараты были выведены из строя. После их падения на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — заявила пресс-службы главы государства.
При этом саму атаку в Кремле расценили как «спланированную террористическую акцию» и покушение на жизнь президента, проведенные накануне Парада Победы 9 мая, на котором планируется присутствие иностранных гостей. Россия оставила за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в момент инцидента Владимира Путина не было в Кремле, он работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Как указал по этому поводу политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, отмщение за этот теракт должно быть неотвратимым.
«Говоря о возможном ответе России на теракт, стоит вспомнить классику. Как говорил один из героев «Бриллиантовой руки», «буду бить аккуратно, но сильно». То есть, неизбежный ответ Украине должен быть именно таким — аккуратным, но сильным. При этом хотелось бы, чтобы российское руководство с этим не затягивало, чтобы всем было понятно, что это — ответ на наглую акцию над Кремлем», — указал аналитик.
Что касается яростных призывов к ответу, звучащих от различных политиков и журналистов вроде Дмитрия Медведева и Владимира Соловьева, то их реакция вполне понятна, указал он.
«У них такая общественная роль в России — они отвечают за эмоции, за спонтанную реакцию на такое деяние. Но при этом в России должна быть реакция и просчитанная, вымеренная и точная. Как говорил герой «Крестного отца», «месть — это блюдо, которое надо подавать холодным». Думаю, это как раз тот самый случай, — отметил политолог. — Уверен, что наказание за это для Киева будет неотвратимым. К сожалению, в последнее время Россия в некоторых случаях «забывала» ответить своим обидчикам, отвлекшись на какие-то новые задачи. Хорошо бы, чтобы именно в этом случае мы не забыли ответить».
Напомним, 3 мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента РФ Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов».
«Остается лишь физическое устранение Зеленского и его клики», — сообщил Медведев в соцсетях.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания Акта о безоговорочной капитуляции Украины. Он напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже не подписывал такой документ.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик, типа «зиц-президента» адмирала Деница», — заключил Медведев.