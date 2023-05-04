Владимир Жарихин: В ответ на атаку дронов мы будем бить аккуратно, но сильно

При этом саму атаку в Кремле расценили как «спланированную террористическую акцию» и покушение на жизнь президента, проведенные накануне Парада Победы 9 мая, на котором планируется присутствие иностранных гостей. Россия оставила за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в момент инцидента Владимира Путина не было в Кремле, он работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.